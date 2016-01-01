Иномарка опрокинулась в ДТП на улице Подольских Курсантов: пострадал пешеход

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На юге Москвы произошло ДТП с участием рейсового автобуса, 1 человек пострадал. На пересечении Варшавского шоссе с улицей Подольских курсантов, столкнулись минивэн и рейсовый автобус "Лиаз", следовавший по маршруту № 296. По одной из версий, водитель автомобиля совершал правый поворот с дублёра Варшавского шоссе на улицу Подольских Курсантов, в прямом направлении по улице Подольских Курсантов двигался автобус. В результате по касательного столкновения, автомобиль опрокинулся и вылетел на тротуар, где в тот момент находились люди. Автомобиль сбил одну из женщин. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, карета скорой помощи и пожарные. Через несколько минут на место совершил посадку вертолёт ЦЭМП. Пострадавшую с различными травмами госпитализировали в больницу города. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.