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Сегодня воздух в Москве прогрелся до +11°С

Автор:
Uwis
Дата публикации:
19:55
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После ночного снега с дождем днем воздух в Москве прогрелся до +11°С.

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