Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Разбитые дороги в городе Топки Кемеровской области

Разбитые дороги в городе Топки Кемеровской области

Автор:
Виталий Лева
Дата публикации:
00:13
  • 7
  • 0

Ямы на центральных улицах города Топки в Кемеровской области.

  • 7
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

23 0
23.03 22:05 | Александр Захаров
Бездействие местной Администрации в подмосковном селе Давыдово
65 0
22.03 22:20 | Аноним
Состояние электровоза на Московской железной дороге
24 0
22.03 09:03 | Kseniya42
Многочисленный ямы и лужи образовались на дорогах в городе Осинники Кемеровской области
122 0
08.05.2016 16:03 | ziminyg
Город Топки в Кемеровской области заметает снегом