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На северо-востоке Москвы водитель грузовиком разбил боковое стекло легковушке и даже не заметил этого

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
19:38
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Около 18 часов на Ботанической улице, при движении в сторону центра, ГАЗель, двигаясь в попутном направлении с отечественной легковушкой, зацепила её, вывернула зеркало, после чего стекло и разбилось. Со слов водителя и пассажиров легкового автомобиля, грузовик их резко подрезал и выскочил на полосу встречного движения. При попытке вернуться обратно он их и зацепил. Но водитель грузовичка сказал, что даже не заметил их. остановился только услышав звуковые сигналы сзади. На грузовичке есть след от удара и чёрные полосы от зеркала. Хотя водитель грузовика уверяет, что это старые следы. Прибывший на место сотрудник ГИБДД установит причину и виновника ДТП. Пострадавших среди людей нет. Затруднение в движении это ДТП не вызвало.

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