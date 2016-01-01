На северо-востоке Москвы водитель грузовиком разбил боковое стекло легковушке и даже не заметил этого

Автор: Стрелец Дата публикации: 19:38

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Около 18 часов на Ботанической улице, при движении в сторону центра, ГАЗель, двигаясь в попутном направлении с отечественной легковушкой, зацепила её, вывернула зеркало, после чего стекло и разбилось. Со слов водителя и пассажиров легкового автомобиля, грузовик их резко подрезал и выскочил на полосу встречного движения. При попытке вернуться обратно он их и зацепил. Но водитель грузовичка сказал, что даже не заметил их. остановился только услышав звуковые сигналы сзади. На грузовичке есть след от удара и чёрные полосы от зеркала. Хотя водитель грузовика уверяет, что это старые следы. Прибывший на место сотрудник ГИБДД установит причину и виновника ДТП. Пострадавших среди людей нет. Затруднение в движении это ДТП не вызвало.