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В депо Белорусского вокзала сотрудники РЖД провели экскурсию для всех желающих

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
21:42
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23 марта, в депо Белорусского вокзала сотрудники РЖД провели экскурсию для всех желающих. Перед экскурсией посетители прошли инструктаж. В депо рассказали как ремонтируют вагоны, какие технические задачи необходимы при эксплуатации электропоездов. Также посетителям показали электропоезд ЭГ2ТВ. В самом поезде очень комфортно. При выходе или входе в вагон, пассажир сам открывает двери, а затем двери автоматически закрываются. Салон вагонов очень просторный. В дальнейшем "Центральная пригородная пассажирская компания" планирует закупить ещё 15 электропоездов ЭГ2ТВ.

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