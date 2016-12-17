В депо Белорусского вокзала сотрудники РЖД провели экскурсию для всех желающих

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 21:42

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23 марта, в депо Белорусского вокзала сотрудники РЖД провели экскурсию для всех желающих. Перед экскурсией посетители прошли инструктаж. В депо рассказали как ремонтируют вагоны, какие технические задачи необходимы при эксплуатации электропоездов. Также посетителям показали электропоезд ЭГ2ТВ. В самом поезде очень комфортно. При выходе или входе в вагон, пассажир сам открывает двери, а затем двери автоматически закрываются. Салон вагонов очень просторный. В дальнейшем "Центральная пригородная пассажирская компания" планирует закупить ещё 15 электропоездов ЭГ2ТВ.