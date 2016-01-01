Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Центральный участок Калужско-Рижской линии 26 марта будет закрыт

Центральный участок Калужско-Рижской линии 26 марта будет закрыт

Автор:
tim777
Дата публикации:
22:04
  • 22
  • 0

В ближайшее воскресенье, 26 марта 2017 года, в течение всего дня будет прекращено движение поездов на центральном участке Калужско-Рижской линии от станции «Проспект Мира» до станции «Октябрьская». Ограничения вводятся в связи с проведением работ по капитальному ремонту пути. В течение всего дня движение поездов по Калужско-Рижской линии будет осуществляться только на участках «Новоясеневская» – «Октябрьская» и «Проспект Мира» – «Медведково». На время ремонтных работ для пассажиров на вход и выход будут закрыты станции «Тургеневская» и «Сухаревская». Через станцию «Китай-город» перевозка пассажиров будет осуществляться только по Таганско-Краснопресненской линии, а через станцию «Третьяковская» – по Калининской линии. Также будут закрыты переходы между станциями «Тургеневская» – «Чистые пруды» и «Тургеневская» – «Сретенский Бульвар». Станции «Октябрьская» и «Проспект Мира» будут работать как конечные с пересадками на одноимённые станции Кольцевой линии. На время закрытия центрального участка Калужско-Рижской линии для проезда пассажиры смогут воспользоваться другими станциями метрополитена, расположенными в непосредственной близости от закрытых, а также наземным городским транспортом. Для построения оптимальных маршрутов проезда москвичи и гости столицы также смогут воспользоваться приложением «Метро Москвы». Во время данного удлинённого технологического «окна» будут проведены все основные виды ремонтно-профилактических мероприятий, направленных на оздоровление путевой инфраструктуры и повышение уровня комфорта пассажиров Московского метрополитена. Работа закрытых станций возобновится в понедельник, 27 марта 2016 года, в 5 часов 30 минут утра.

  • 22
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

9 0
22:37 | Uwis
Цветущие разноцветные тюльпаны украсили вход в "Аптекарский огород"
18 0
16:33 | LaimeLaim
Объявление о закрытие 26 марта центрального участка Калужско-рижской линии в выходные дни
17 0
21.03 12:00 | April
Единственную школу закрыли в микрорайоне 5-я стройка в Благовещенске