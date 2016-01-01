Центральный участок Калужско-Рижской линии 26 марта будет закрыт

Автор: tim777 Дата публикации: 22:04

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В ближайшее воскресенье, 26 марта 2017 года, в течение всего дня будет прекращено движение поездов на центральном участке Калужско-Рижской линии от станции «Проспект Мира» до станции «Октябрьская». Ограничения вводятся в связи с проведением работ по капитальному ремонту пути. В течение всего дня движение поездов по Калужско-Рижской линии будет осуществляться только на участках «Новоясеневская» – «Октябрьская» и «Проспект Мира» – «Медведково». На время ремонтных работ для пассажиров на вход и выход будут закрыты станции «Тургеневская» и «Сухаревская». Через станцию «Китай-город» перевозка пассажиров будет осуществляться только по Таганско-Краснопресненской линии, а через станцию «Третьяковская» – по Калининской линии. Также будут закрыты переходы между станциями «Тургеневская» – «Чистые пруды» и «Тургеневская» – «Сретенский Бульвар». Станции «Октябрьская» и «Проспект Мира» будут работать как конечные с пересадками на одноимённые станции Кольцевой линии. На время закрытия центрального участка Калужско-Рижской линии для проезда пассажиры смогут воспользоваться другими станциями метрополитена, расположенными в непосредственной близости от закрытых, а также наземным городским транспортом. Для построения оптимальных маршрутов проезда москвичи и гости столицы также смогут воспользоваться приложением «Метро Москвы». Во время данного удлинённого технологического «окна» будут проведены все основные виды ремонтно-профилактических мероприятий, направленных на оздоровление путевой инфраструктуры и повышение уровня комфорта пассажиров Московского метрополитена. Работа закрытых станций возобновится в понедельник, 27 марта 2016 года, в 5 часов 30 минут утра.