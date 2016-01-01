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На Новосходненском шоссе произошла крупная авария

Автор:
Max_019
Дата публикации:
07:04
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Утром 24 марта на севере столицы произошло крупное ДТП. На Новосходненском шоссе столкнулись: фура на базе тягача МАН, мусоровоз КамАЗ и легковой автрмобиль Хёндай. По одной из версий, возле остановки "Спортбаза" водитель легкового автомобиля остановился для левого поворота. Сзади двигался тягач с прицепом. Водитель на скользкой дороге не смог остановиться и выехал на встречную полосу, где ехал КамАЗ. Произошло лобовое столкновение. В результате ДТП пострадали 2 водителя большегрузов. Их госпитализировали.

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