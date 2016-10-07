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Руины домов на центральных улицах города Бийск Алтайского края

Автор:
Игорь Котляров
Дата публикации:
13:07
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Центральные улицы города, Л. Толстого, пр-к Кирова, Мухачева, Ленина в старом центре города Бийск Алтайского края.

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