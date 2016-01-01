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На севере столицы автобус из-за гололедицы врезался в легковой автомобиль

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09:43
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Утром 24 марта на севере столицы произошло ещё одно ДТП. На Новосходненском шоссе, у дома 22, столкнулись пассажирский автобус и автомобиль "Suzuki SX4". Как пояснил водитель легкового автомобиля, он остановился на перекрёстке для совершения поворота налево, на дорогу в сторону Химок. Внезапно он почувствовал удар сзади от автобуса. Автомобиль отбросило вправо, он врезался в металлическое ограждение и вылетел с дороги. В результате ДТП пострадавших нет. Водитель автобуса пояснил, что не смог остановиться из-за гололедицы. Свою вину он не отрицает. Прибывшие на место ДТП сотрудники ДПС оформляют ДТП.

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