Из-за гололедицы на Новосходненском шоссе столкнулись 3 автомобиля

105

105 0

Утром 24 марта на севере столицы произошло ещё одно ДТП. У дома 3 на Новосходненском шоссе при направлении в сторону области столкнулись 3 автомобиля: "КамАЗ" и 2 автомобиля "ГАЗель". Водитель "КамАЗа" при спуске с горки не смог остановиться перед остановившимися впереди из-за затора автомобилями. Как ни пытался водитель "КамАЗа" избежать столкновения - ничего у него не получилось. На скользкой дороге автомобиль врезался в одну "ГАЗель", та от удара продвинулась вперёд и врезалась в другую "ГАЗель". В результате ДТП пострадавших нет. Образовался серьёзный затор.