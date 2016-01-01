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Из-за гололедицы на Новосходненском шоссе столкнулись 3 автомобиля

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09:42
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Утром 24 марта на севере столицы произошло ещё одно ДТП. У дома 3 на Новосходненском шоссе при направлении в сторону области столкнулись 3 автомобиля: "КамАЗ" и 2 автомобиля "ГАЗель". Водитель "КамАЗа" при спуске с горки не смог остановиться перед остановившимися впереди из-за затора автомобилями. Как ни пытался водитель "КамАЗа" избежать столкновения - ничего у него не получилось. На скользкой дороге автомобиль врезался в одну "ГАЗель", та от удара продвинулась вперёд и врезалась в другую "ГАЗель". В результате ДТП пострадавших нет. Образовался серьёзный затор.

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