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Работы по сбору нефтепродуктов из реки Мураниха в Домодедовском районе

Автор:
denis947
Дата публикации:
13:22
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Аварийно-спасательные подразделения МЧС и "Экоспас" ведут работы по сбору нефтепродуктов из реки Мураниха в Домодедовском районе Подмосковья. Информация о происшествии поступила в МЧС 23 марта. При обследовании водоема и речки установлено, что на поверхности воды в запрудне реки Мураниха обнаружено появление радужной пленки. Предполагаемое разлитое вещество - авиационный керасин. Для локализации розлива на поверхности водоема установлены бонновые заграждения. Вечером 23 марта проведены работы по обсыпке поверхности воды сорбентом и сбору розлитого вещества сотрудниками ПСО-26. По состоянию на 11.00 24.03.2017 собрано 30м2 эмульсии, что составляет 15% от расчетного объема.

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