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Разбитые дороги в Омске

Автор:
omich300
Дата публикации:
13:49
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В городе Омске, в районе заезда на Ленинградский мост настоящий "Танкодром". Такая разбитая дорога находится в 1 минуте езды от центра города.

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