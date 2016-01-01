Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ямы на дороге засыпают снегом в городе Барнаул

Ямы на дороге засыпают снегом в городе Барнаул

Автор:
Ляля Ляля
Дата публикации:
13:53
  • 12
  • 0

Ямы на дороге засыпают снегом в городе Барнаул.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

19 0
23.03 17:55 | catvs1992
Тротуары не чистят от снега в городе Краснокамск Пермского края
14 0
13:49 | omich300
Разбитые дороги в Омске
23 0
12:37 | Krimsaki
Разбитые дороги в селе Штормовое в Крыму
19 0
23.03 14:36 | Аноним
Разбитые дороги в городе Большой Камень Приморского края
14 0
13:07 | Игорь Котляров
Руины домов на центральных улицах города Бийск Алтайского края