Холодный фронт возвращается в Москву

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 13:52

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На Москву надвигается снежный фронт и гололедица. Вечером синоптическая ситуация в Москве обусловится влиянием волнового атмосферного фронта, из-за чего небо «нахмурится», постепенно переходя в дождевое состояние, начнется понижение температуры и кое-где возможен мокрый снег. В ночь на субботу в столице похолодает. В тыл циклона поступит порция полярного воздуха, из-за чего смешанные осадки в мегаполисе перейдут в локальные заряды снега, подморозит, минимальная температура в столице составит до -3, на дорогах образуется гололедица. Несмотря на ощутимое похолодание, температурный фон всего лишь вернется в рамки климатической нормы. Таким образом, финал необычайно тёплого марта будет «смазан» холодом и осадками в смешанной фазе практически до начала апреля, подтвердив тем самым, что первый месяц весны является по климатическим нормам всё-таки зимним месяцем