"Скорая помощь" попала в ДТП на Липецкой улице в Москве
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 14:42
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На юге Москвы произошло ДТП. Автомобиль частной "Скорой помощи", следовавший на вызов, столкнулся с легковым автомобилем "ВАЗ" на Липецкой улице напротив дома 22 при движении в сторону центра. В результате столкновения легковушка вылетела на обочину и врезалась в стену подземного перехода. К счастью в результате аварии серьёзно никто не пострадал. Все обстоятельства случившегося выясняются.
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