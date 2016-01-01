"Скорая помощь" попала в ДТП на Липецкой улице в Москве

Автор: denis947 Дата публикации: 14:42

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На юге Москвы произошло ДТП. Автомобиль частной "Скорой помощи", следовавший на вызов, столкнулся с легковым автомобилем "ВАЗ" на Липецкой улице напротив дома 22 при движении в сторону центра. В результате столкновения легковушка вылетела на обочину и врезалась в стену подземного перехода. К счастью в результате аварии серьёзно никто не пострадал. Все обстоятельства случившегося выясняются.