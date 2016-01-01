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В Мурманске на автомобиль с крыши дома упал снег

Автор:
IceProteus
Дата публикации:
15:46
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В Мурманске по проспекту Ленина дом 51 на автомобиль с крыши дома упал снег.

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