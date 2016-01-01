На северо-западе столицы открылся 17-й по счёту магазин UNIQLO

Автор: Стрелец Дата публикации: 15:06

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Сегодня, 24 марта 2017 года в 12 часов в ТРЦ Калейдоскоп открылся магазин Uniqlo. Это розничная сеть повседневной одежды «для всех». Сегодня флагманские магазины Uniqlo открыты в 19 мировых столицах, а марка Uniqlo признана «Брендом повседневной одежды №1» не только на родине в Японии, но и в Китае и Южной Корее. Магазин в ТРЦ стал 17-м по счёту магазином, открытым в России. Торговая точка в ТРЦ «Калейдоскоп» площадью более 1500 кв.м появилась в основной фэшн-зоне второго этажа. Это самый большой магазин, открытый японским ритейлер в Москве этой весной. Открытие сопровождалось выступлением группы японских барабанщиков Utsuwa. Первые 500 покупателей получили фирменные сумки и памятные подарки.