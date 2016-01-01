Состояние дорог в Черноморском районе Крыма

Автор: Chaykovsky Дата публикации: 15:45

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Дорога ведущая на предприятие ГУП РК "Черноморнефтегаз". По словам главы Республики Крым Сергея Аксенова - это предприятие одно из крупнейших налогоплательщиков Крыма! Я, как работник данного предприятия, поменял уже не один комплект резины на своем авто (вся в порезах и шишках). Каждый день по этой дороге автобусы везут людей на работу и обратно. Дорога не видела ремонта уже много много лет. Накануне прошли военные учения на объектах предприятия с участием главы Республики Крым и военных начальников,- прошли хорошо и с красивыми картинками в новостях. Вот только я думаю они не по этой дороге туда добирались, а на вертолете.