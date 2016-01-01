Таксисты выбрасывают мусор в лес в ожидании заказов около аэропорта "Домодедово"
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 15:21
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Таксисты выбрасывают мусор в лес Домодедовского района Подмосковья в ожидании заказов около аэропорта "Домодедово". Такая ситуация сложилась в 5 километрах от воздушной гавани, на трассе А105 при съезде в населенный пункт Истомиха. Поскольку в самом аэропорту парковка автомобилей и такси платная и всем не хватает мест, десятки таксистов стоят вдоль обочины, где отдыхают, спят в машинах, а также едят и пьют напитки. Все бутылки из под воды, стаканчики чая или кофе, а также пакеты и упаковки пищевых продуктов таксисты выбрасывают на обочину. Весь лес и обочины вблизи трассы в аэропорт завален кучами мусора, который никто не убирает, мусорных контейнеров нет.
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