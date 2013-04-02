Пожар на заводе Лиаз в городе Ликино-Дулёво в Московской области

Автор: ceapas1 Дата публикации: 16:27

40

40 0

Пожар на заводе "Лиаз" в городе Ликино-Дулёво в Московской области. В небо поднимается густой чёрный дым. О пострадавших не сообщается.