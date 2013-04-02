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Пожар на заводе Лиаз в городе Ликино-Дулёво в Московской области

Автор:
ceapas1
Дата публикации:
16:27
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Пожар на заводе "Лиаз" в городе Ликино-Дулёво в Московской области. В небо поднимается густой чёрный дым. О пострадавших не сообщается.

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