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Разбитая дорога в деревне Середняя в Костромской области

Автор:
smelof
Дата публикации:
17:22
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Единственная дорога к дому, которой нет каждую весну в деревне Середняя Костромской области.

  • 12
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