На информационные табло в Москве выведены предупреждения о появлении мотоциклистов

Автор: tim777 Дата публикации: 19:54

26

26 0

На электронных информационных табло городе для участников движения стали транслировать сезонные предупреждения. В связи с установившейся благоприятной погодой, на дорогах общего пользования стало появляться все больше мотоциклистов. На информационных экранах транслируются предупреждения о необходимости быть заметным на дороге и о необходимости соблюдать скоростной режим в виде слогана - Город не место для гонок!