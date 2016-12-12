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На информационные табло в Москве выведены предупреждения о появлении мотоциклистов

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:54
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На электронных информационных табло городе для участников движения стали транслировать сезонные предупреждения. В связи с установившейся благоприятной погодой, на дорогах общего пользования стало появляться все больше мотоциклистов. На информационных экранах транслируются предупреждения о необходимости быть заметным на дороге и о необходимости соблюдать скоростной режим в виде слогана - Город не место для гонок!

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