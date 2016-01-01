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Последствия ДТП двух автомобилей на Маркскистской улице

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:05
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Две иномарки не поделили дорогу на перекрёстке в центре Москвы. На пересечении улиц Марксистская и Абельмановская столкнулись а/м "Хёндай IX35" и а/м "Киа Церато". По одно из версий водитель а/м "Киа Церато" двигался в направлении Таганской площади. На пересечении с Абельмановской улицей на перекрёсток слева выехал водитель а/м "Хёндай" - автомобили столкнулись. После столкновения машины отбросило в сторону. В результате столкновения оба автомобиля получили различные повреждения. Из участников ДТП никто серьёзно не пострадал. Местные жители сообщают, что аварии на данном перекрёстке происходят регулярно и основная причина столкновений проезд автомобилистов под запрещающий сигнал светофора. Кто из водителей нарушил правила в данном ДТП, будет установлено в группе разбора.

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