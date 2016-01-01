Торговые киоски нового образца появились в подуличных переходах в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 20:10

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В центре Москвы в Таганском районе в подуличных переходах станции метро "Марксистская" появились торговые киоски нового образца. Возле входа на вестибюль станции установлены киоски с различными товарами. Здесь можно приобрести прохладительные напитки, кофе и кулинарные изделия. Киоски рассчитаны на самообслуживание. Для удобства горожан на киосках установлены инструкции по их использованию.