Торговые киоски нового образца появились в подуличных переходах в центре Москвы
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 20:10
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В центре Москвы в Таганском районе в подуличных переходах станции метро "Марксистская" появились торговые киоски нового образца. Возле входа на вестибюль станции установлены киоски с различными товарами. Здесь можно приобрести прохладительные напитки, кофе и кулинарные изделия. Киоски рассчитаны на самообслуживание. Для удобства горожан на киосках установлены инструкции по их использованию.
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