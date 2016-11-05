Возложение венка накануне Дня войск национальной гвардии к памятнику Александру I в Александровском саду в Москве
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 20:15
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В преддверии Дня войск национальной гвардии Российской Федерации, который отмечается ежегодно 27 марта, в Александровском саду Директор Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов и его заместители возложили венок к памятнику Александру I.
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