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Возложение венка накануне Дня войск национальной гвардии к памятнику Александру I в Александровском саду в Москве

Автор:
Uwis
Дата публикации:
20:15
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В преддверии Дня войск национальной гвардии Российской Федерации, который отмечается ежегодно 27 марта, в Александровском саду Директор Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов и его заместители возложили венок к памятнику Александру I.

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