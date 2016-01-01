Восстановительные работы в доме на Изумрудной улице в Москве, где 22 марта произошёл взрыв

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Коммунальные службы Северо-Восточного округа в оперативном режиме устраняют последствия происшествия на Изумрудной улице. Днём 22 марта в доме 40 произошёл взрыв с последующим пожаром. Сотрудники районного ГБУ «Жилищник» и их коллеги из смежных структур работают и день, и ночь – отмывали подъезд, фасад здания, разбирали завалы. Тепловой контур был восстановлен через несколько часов после происшествия. Сейчас ведутся работы по подключению водо- и электроснабжения, вставляются стёкла. В квартире, в которой произошло ЧП - установлены подпорки. Как сообщили в пресс-службе префектуры СВАО, по прогнозам коммунальщиков, до конца недели основные работы будут завершены. Планируется, что жильцы в самое ближайшее время смогут вернуться в свои квартиры. Пожар не нанёс ущерба несущим конструкциям здания. Всего в доме по Изумрудной, 40 – 68 квартир, зарегистрировано 138 человек. Уже сейчас жители пострадавшей девятиэтажки постепенно покидают помещения центра временного размещения, который был организован на базе школы № 762 на Норильской улице. Большинство предпочли отправиться к родственникам и знакомым. Другие были переведены в гостиницу. Вчера вечером с пострадавшими встретились сотрудники социальных служб Лосиноостровского района. Многим из них была оказана консультативная помощь по вопросу материальной помощи. Первоочередное право её получения имеют пенсионеры, ветераны, инвалиды, многодетные семьи и другие льготные категории граждан. Вместе с работниками соцзащиты были составлены соответствующие заявления в районную управу. Как сообщили в префектуре СВАО, жителям квартир, оказавшихся в эпицентре пожара, будет предоставлено временное жилье. Ремонт помещений будет произведен за счёт городского бюджета в самые кратчайшие сроки. Москвичи могут оказать помощь жителям Лосиноостровского района СВАО, пострадавшим от пожара 22 марта на улице Изумрудная, д. 40 - пострадавшие нуждаются, в первую очередь, в самых необходимых вещах – постельных принадлежностях, одежде, обуви, школьных товарах. Желательно, чтобы все вещи были новые. Пункт сбора помощи оборудован по улице Магаданская, д. 9, на базе филиала «Лосиноостровский». Учреждение является территориальным отделением центра социального обслуживания «Ярославский».