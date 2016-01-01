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Обзор погоды в столичном регионе 24 марта

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:27
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В столице значительно похолодало. Еще днём солнце пыталось вырваться из-за плотных облаков, так ближе к вечеру поднялся сильный ветер и на небе появились тучи.

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