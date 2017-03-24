Музыкальный пикап и a cappella на Тверской улице в Москве

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 20:33

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На Тверской улице днём остановился музыкальный пикап и для всех желающих прозвучали 5 композиций участников международного конкурса акапельного пения, который впервые проводится в Москве.

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15 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/181218

Горожане и гости столицы останавливались, доставали свои гаджеты и приступали к съёмке столь необычного действа в самом центре города.Звучали песни собственного сочинения группы "Пятеро" , а также кавер версии узнаваемых и всеми любимых песен. Некоторые из горожан пританцовывали, улыбались и получали порцию позитива.В выходные 25 и 26 марта все желающие смогут зарядится хорошим настроением и послушать молодых исполнителей на центральных улицах столицы, зелёный пикап подъедет к ЦУМу и отправится на Цветной бульвар.