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Музыкальный пикап и a cappella на Тверской улице в Москве

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:33
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На Тверской улице днём остановился музыкальный пикап и для всех желающих прозвучали 5 композиций участников международного конкурса акапельного пения, который впервые проводится в Москве.

Горожане и гости столицы останавливались, доставали свои гаджеты и приступали к съёмке столь необычного действа в самом центре города.
Звучали песни собственного сочинения группы "Пятеро" , а также кавер версии узнаваемых и всеми любимых песен. Некоторые из горожан пританцовывали, улыбались и получали порцию позитива.
В выходные 25 и 26 марта все желающие смогут зарядится хорошим настроением и послушать молодых исполнителей на центральных улицах столицы, зелёный пикап подъедет к ЦУМу и отправится на Цветной бульвар.

  • 15
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Комментарии (1)

  • MR_Denis
    21:31
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 21:26 http://www.mskagency.ru/materials/2649834 24.03.17. Ссылка на портал добавлена.
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