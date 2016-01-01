С 25 марта на участках ул. Оборонная и ул. Мезенская в Москве вводится одностороннее движение

11

11 0

С 25 марта на северо-востоке столицы, на участках улицы Оборонная и улицы Мезенская, вводится одностороннее движение. Одностороннее движение организуется на участке ул. Оборонная от пересечения с ул. 2-я Напрудная до пересечения с ул. Мезенская, а также на участке ул. Мезенская от пересечения с ул. Оборонная до пересечения с ул. 2-я Напрудная. Проезжая часть на данных участках достаточно узкая, и при наличии припаркованных на ней автомобилей возникали затруднения при встречном разъезде автотранспорта. Новая схема движения позволит оптимизировать трафик на данном участке, а также увеличить пропускную способность улицы. ЦОДД просит автомобилистов быть предельно внимательными, следовать указаниям дорожных знаков.