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С 25 марта на участках ул. Оборонная и ул. Мезенская в Москве вводится одностороннее движение

Автор:
Max_019
Дата публикации:
22:22
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С 25 марта на северо-востоке столицы, на участках улицы Оборонная и улицы Мезенская, вводится одностороннее движение. Одностороннее движение организуется на участке ул. Оборонная от пересечения с ул. 2-я Напрудная до пересечения с ул. Мезенская, а также на участке ул. Мезенская от пересечения с ул. Оборонная до пересечения с ул. 2-я Напрудная. Проезжая часть на данных участках достаточно узкая, и при наличии припаркованных на ней автомобилей возникали затруднения при встречном разъезде автотранспорта. Новая схема движения позволит оптимизировать трафик на данном участке, а также увеличить пропускную способность улицы. ЦОДД просит автомобилистов быть предельно внимательными, следовать указаниям дорожных знаков.

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