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Безнаказанное воровство полезных ископаемых в Орехово-Зуевском районе подмосковья

Автор:
Александр Захаров
Дата публикации:
01:55
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В Орехово-Зуевском районе Московской области на протяжении 4 лет идёт воровство полезных ископаемых. По приезду на место, активисты ОНФ потребовали разгрузить машину Камаз, которая была загружена торфом, что водитель и сделал. Но только мы уехали, как через несколько минут этот же водитель был нами задержан. Он вёз уже песок. На наши вопросы старался не отвечать, через несколько минут молчания водитель Камаза ударил по газам и ломая деревья стал прорываться от нас через лес, что было проблемой задержать его. Но мы знали, куда он будет выезжать и, опередив его, мы перехватили его уже на дороге, куда были вызваны сотрудники полиции, с которыми он дальше и проехал для дальнейшего разбирательства.

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Комментарии (1)

  • Александр Захаров
    24.03 23:01
    Московская Область Орехово-Зуевский Район с/п Давыдовское за деревней Елизарово .
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