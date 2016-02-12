В Москве сотрудники «Гормоста» с шампунем отмывают подземные переходы

Автор: Uwis Дата публикации: 24.03 23:09

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В Москве на площади Арбатские ворота сотрудники «Гормоста» с шампунем отмывают подземные переходы.