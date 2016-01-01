Разбитые дороги в городе Гатчина в Ленинградской области

Автор: Гриша Плешков Дата публикации: 24.03 23:15

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Ужасные дороги в Гатчине. Столица Ленинградской области, город Санкт-Петербург всего в 40 км.