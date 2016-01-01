Южный вестибюль станции "Спортивная" будет закрыт на ремонт с 25 марта
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
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Южный вестибюль станции метро «Спортивная» будет закрыт с 25 марта 2017 г. до 30 января 2018 г. из-за замены эскалаторных комплексов. Об этом сообщается на официальной странице Московского метрополитена в Twitter. «С 25 марта 2017 г. до 30 января 2018 г. для замены эскалаторных комплексов будет закрыт южный вестибюль станции «Спортивная» (первый вагон из центра). Вход и выход на станцию будет осуществляться через северный вестибюль. Помимо замены эскалаторов здесь отреставрируют вестибюль, кассовый зал, обновят турникеты», - говорится в сообщении. Уточняется, что работы будут проведены в рамках масштабной подготовки к ЧМ-2018.
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