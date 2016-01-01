Прошедшие осадки вызвали частичные подтопления на улицах города

Автор: tim777 Дата публикации: 00:02

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24 марта ближе к вечеру характер погоды резко изменился. Во многих районах города прошли осадки в виде дождя. В этой связи на некоторых участках дорог возникли подтопления. Так, в центре Москвы автомобилисты преодолевали многочисленные лужи в Таганском районе. В ближайшие часы с сохранением на ночь и утро 25 марта ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений. Ночью с 24 на 25 марта и утром 25 марта ожидается гололедица, местами сильная, мокрый снег, порывы северо-западного ветра до 15 м/с. МЧС предупреждает, что во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, налипание мокрого снега на провода, частичный повал деревьев, а также ухудшение видимости на дорогах, затруднение движения транспорта, местами заносы на автомагистралях.