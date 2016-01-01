Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Прошедшие осадки вызвали частичные подтопления на улицах города

Прошедшие осадки вызвали частичные подтопления на улицах города

Автор:
tim777
Дата публикации:
00:02
  • 20
  • 0

24 марта ближе к вечеру характер погоды резко изменился. Во многих районах города прошли осадки в виде дождя. В этой связи на некоторых участках дорог возникли подтопления. Так, в центре Москвы автомобилисты преодолевали многочисленные лужи в Таганском районе. В ближайшие часы с сохранением на ночь и утро 25 марта ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений. Ночью с 24 на 25 марта и утром 25 марта ожидается гололедица, местами сильная, мокрый снег, порывы северо-западного ветра до 15 м/с. МЧС предупреждает, что во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, налипание мокрого снега на провода, частичный повал деревьев, а также ухудшение видимости на дорогах, затруднение движения транспорта, местами заносы на автомагистралях.

  • 20
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

19 0
00:11 | tim777
Момент столкновения двух иномарок в центре Москвы
19 0
24.03 20:58 | LaimeLaim
Снег пошёл на юго-западе Москвы
20 0
24.03 21:08 | galutsky
В Сыктывкаре с приходом весны затопило дорогу