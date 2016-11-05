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Мойка памятника князю Владимиру на Боровицкой площади

Автор:
denis947
Дата публикации:
24.03 23:52
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Специалисты Гормоста проводят работы по мойке и чистке памятника князю Владимиру на Боровицкой площади.

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