Момент столкновения двух иномарок в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 00:11

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Момент столкновения двух автомобилей на перекрёстке Абельмановской и Марксистской улиц. На кадрах видно, как водитель белого а/м "Киа Церато" при движении в сторону Таганской площади пытается проскочить перекрёсток. В этот момент в него слева врезается водитель а/м "Хёндай", который начал движение со светофора. От мощного удара оба автомобиля развернуло вокруг своей оси и откинуло в сторону. В результате ДТП оба автомобиля получили различные повреждения. Причины ДТП установит группа разбора.