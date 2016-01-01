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Момент столкновения двух иномарок в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
00:11
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Момент столкновения двух автомобилей на перекрёстке Абельмановской и Марксистской улиц. На кадрах видно, как водитель белого а/м "Киа Церато" при движении в сторону Таганской площади пытается проскочить перекрёсток. В этот момент в него слева врезается водитель а/м "Хёндай", который начал движение со светофора. От мощного удара оба автомобиля развернуло вокруг своей оси и откинуло в сторону. В результате ДТП оба автомобиля получили различные повреждения. Причины ДТП установит группа разбора.

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