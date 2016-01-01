Последствия конфликта с поножовщиной у метро Маяковская
- Автор:
- Sargo
- Дата публикации:
- 00:41
-
- 25
В результате конфликта неизвестный злоумышленник нанес ножевое ранение мужчине. Потерпевший в состоянии алкогольного опьянения был госпитализирован.
По поступившей информации, двое очевидцев преступления, находящиеся также в состоянии алкогольного опьянения, были доставлены в отделение полиции для дачи показаний.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника.
- 25
Комментарии (0)