Последствия конфликта с поножовщиной у метро Маяковская

Автор: Sargo Дата публикации: 00:41

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25 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/181234

Пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила о том, что в центре столицы произошел конфликт, закончившийся поножовщиной. Инцидент имел место на Триумфальной площади возле ГЦКЗ имени П. И. Чайковского.В результате конфликта неизвестный злоумышленник нанес ножевое ранение мужчине. Потерпевший в состоянии алкогольного опьянения был госпитализирован.По поступившей информации, двое очевидцев преступления, находящиеся также в состоянии алкогольного опьянения, были доставлены в отделение полиции для дачи показаний.В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника.