Место происшествия у ст. м. "Маяковская", где произошёл конфликт с поножовщиной

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Пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила о том, что в центре столицы произошел конфликт, закончившийся поножовщиной. Инцидент имел место на Триумфальной площади возле ГЦКЗ имени П. И. Чайковского. В результате конфликта неизвестный злоумышленник нанес ножевое ранение мужчине. Потерпевший в состоянии алкогольного опьянения был госпитализирован. По поступившей информации, двое очевидцев преступления, находящиеся также в состоянии алкогольного опьянения, были доставлены в отделение полиции для дачи показаний. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника.