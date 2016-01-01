Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Место происшествия у ст. м. "Маяковская", где произошёл конфликт с поножовщиной

Место происшествия у ст. м. "Маяковская", где произошёл конфликт с поножовщиной

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
02:05
  • 11
  • 0

Пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила о том, что в центре столицы произошел конфликт, закончившийся поножовщиной. Инцидент имел место на Триумфальной площади возле ГЦКЗ имени П. И. Чайковского. В результате конфликта неизвестный злоумышленник нанес ножевое ранение мужчине. Потерпевший в состоянии алкогольного опьянения был госпитализирован. По поступившей информации, двое очевидцев преступления, находящиеся также в состоянии алкогольного опьянения, были доставлены в отделение полиции для дачи показаний. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

10 0
02:12 | Artem_077
Подготовка к ночному концерту ансамбля Башмета в московском метро на ст. "Маяковская"
25 0
00:41 | Sargo
Последствия конфликта с поножовщиной у метро Маяковская
577 3
18.03 20:35 | Max_019
Работа сотрудников полиции на Дубнинской улице, где произошла стрельба
53 0
03.03 15:43 | Гринфельд Павел
Во Всемирный День писателя в вестибюле станции метро «Маяковская» состоялось музыкально-поэтическое представление