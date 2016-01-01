Подготовка к ночному концерту ансамбля Башмета в московском метро на ст. "Маяковская"

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В ночь на 25 марта на станции "Маяковская" московской подземки начался концерт "К Оттепели". Он завершит второй, советский этап культурно-просветительского проекта "Интенсив XX", рассказали в пресс-службе метрополитена. В частности, на платформе станции известные актеры и ансамбль "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета представят совместный музыкально-поэтический спектакль. В последние годы ночные культурные мероприятия на станциях метро Москвы стали новой традицией, а проект получил название "Ночь в метро".