Ночной концерт «К Оттепели» завершился на станции метро «Маяковская»

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 07:56

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В ночь с 24 на 25 марта на станции «Маяковская» Замоскворецкой линии состоялся концерт «К Оттепели». Мероприятие стало логическим итогом экспозиции на станции «Парк Культуры», рассказавшей пассажирам московского метро о развитии русского искусства в период 30-х – 60-х годов XX века. На платформе станции известные российские актёры и камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета представили совместный музыкально-поэтический спектакль. Перед началом концерта с приветственным словом выступили представители руководства Департамента транспорта города Москвы, Московского метрополитена и Третьяковской галереи.