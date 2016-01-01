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Ночной концерт «К Оттепели» завершился на станции метро «Маяковская»

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
07:56
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В ночь с 24 на 25 марта на станции «Маяковская» Замоскворецкой линии состоялся концерт «К Оттепели». Мероприятие стало логическим итогом экспозиции на станции «Парк Культуры», рассказавшей пассажирам московского метро о развитии русского искусства в период 30-х – 60-х годов XX века. На платформе станции известные российские актёры и камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета представили совместный музыкально-поэтический спектакль. Перед началом концерта с приветственным словом выступили представители руководства Департамента транспорта города Москвы, Московского метрополитена и Третьяковской галереи.

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