Дороги города Рубцовск в Алтайском крае

Автор: roma22 Дата публикации: 07:54

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Место действия г. Рубцовск. Алтайский край. С каждом годом у нас становится всё хуже и хуже. Дороги вообще не ремонтируют, и это не пустые слова. Не говоря о том чтобы строить новые. Последняя дорога была построена ещё при СССР. Администрация края и города вообще не уделяет этому ни какого внимания. На все отговорка нет денег. В связи с этим хотелось бы задать вопрос: А где дороги, и деньги которые мы за них платим?