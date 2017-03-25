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Санитарная обрезка деревьев на Новом Арбате

Автор:
Uwis
Дата публикации:
12:08
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Санитарная обрезка деревьев на Новом Арбате. Растения здесь высадили в прошлом году в рамках программы по благоустройству города «Моя улица». В числе деревьев, которых ожидает санитарная обрезка, - клены, вязы, рябины, сосны, дубы и лиственницы. В общей сложности около 181 дерева. Такие работы помогут деревьям быстрее расти и адаптироваться после пересадки. Работы проводятся на участках проезжей части, крайние полосы Нового Арбата частично перекроют.

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Комментарии (1)

  • MR_Denis
    13:32
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 13:23 http://www.mskagency.ru/materials/2649882 25.03.17. Ссылка на портал добавлена.
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