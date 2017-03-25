Санитарная обрезка деревьев на Новом Арбате

Автор: Uwis Дата публикации: 12:08

15

15 1

Санитарная обрезка деревьев на Новом Арбате. Растения здесь высадили в прошлом году в рамках программы по благоустройству города «Моя улица». В числе деревьев, которых ожидает санитарная обрезка, - клены, вязы, рябины, сосны, дубы и лиственницы. В общей сложности около 181 дерева. Такие работы помогут деревьям быстрее расти и адаптироваться после пересадки. Работы проводятся на участках проезжей части, крайние полосы Нового Арбата частично перекроют.