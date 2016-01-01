В Ленинском районе города Челябинска взорвался цех по заправке газовых баллонов

Автор: Gabi74 Дата публикации: 12:10

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В Ленинском районе города Челябинска началось возгорание цеха по заправке газовых баллонов. Прибыло 7 единиц пожарной бригады, одна единица скорой помощи и полицейские. Пожар начался за взрыва газовых баллонов. В очередной раз убедился, что в нашей стране есть добрые люди. Вдоль забора где происходил пожар стояли две припаркованные машины, одну сам владелец вышел отогнал, а вторую на тросу отогнал совершено сторонний человек который находился рядом с пожаром. Пожар удалось быстро ликвидировать, но из за смога и плавления кровли долго стоял едкий запах гари в воздухе. Жертв нет.