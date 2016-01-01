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В Москве сегодня солнечно, прохладно, дует сильный порывистый ветер

Автор:
Uwis
Дата публикации:
13:16
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В Москве сегодня солнечно, прохладно, дует сильный порывистый ветер.

  • 8
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