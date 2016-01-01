Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Состояние дорог в микрорайоне Салтыковка в городе Балашиха

Состояние дорог в микрорайоне Салтыковка в городе Балашиха

Автор:
andrey121970
Дата публикации:
13:25
  • 6
  • 0

Отсутствие пешеходных дорожек, озеро вместо дороги.

  • 6
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

23 1
01:55 | Александр Захаров
Безнаказанное воровство полезных ископаемых в Орехово-Зуевском районе подмосковья
23 0
07:54 | roma22
Дороги города Рубцовск в Алтайском крае
23 0
24.03 23:15 | Гриша Плешков
Разбитые дороги в городе Гатчина в Ленинградской области
244 0
24.03 15:45 | Chaykovsky
Состояние дорог в Черноморском районе Крыма
34 0
24.03 16:56 | Аноним
Разбитая дорога в Саратовской области