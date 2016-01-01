В Новотроицке обнаружен подпольный цех по производству питания для детских садов Оренбургской области

Автор: Сергей Арчаков Дата публикации: 15:35

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Сдаёт мой друг в аренду помещение в городе Новотроицк. Это за 300 км от моего города Оренбурга, деньги обычно перечисляют на карточку, потому друг с "проверкой" появляется редко. Этой зимой деньги на карту приходить перестали. И друг мой приехал обсудить сложившуюся ситуацию. В помещении арендаторов он не обнаружил, зато застал очень добродушную тётю, которая рассказала чем они здесь занимаются, а именно в помещении организован цех по производству полуфабрикатов для детских садов города Гая (соседний город - расстояние км 40). Думаю нужно выразить общественное презрение этим нелюдям.