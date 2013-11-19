Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Выставка собак из приютов проходит сегодня в центре дизайна «Artplay» в центре Москвы

Выставка собак из приютов проходит сегодня в центре дизайна «Artplay» в центре Москвы

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
14:26
  • 16
  • 0

Фестиваль о тех, кто рядом WOOF вновь открыл свои двери для всех, кто мечтает о четвероногом друге! 25 и 26 марта собаки и кошки из приютов будут ждать своих новых хозяев в Центре дизайна «Artplay» по адресу ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, Малый зал (7А)! Вы сможете выбрать себе любимца, посетить благотворительный маркет, попробовать самую вкусную еду от участников фуд-корта. Для детей будет работать игровая зона с мастер-классами и аниматорами! А наши партнеры готовят для новых хозяев потрясающие призы! Также, на фестивале вы узнаете о самой большой стройке первого в России Центра помощи животным «Мокрый нос» и даже стать причастным к этому большому делу, ведь все средства, собранные на мероприятии, будут направлены на его строительство! Сегодня 25-го марта проходит выставка собак, а завтра 26-го марта пройдёт выставка кошек. Информация с сайта-организатора фестиваля woof-fest.ru

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

25 1
14:18 | Sargo
ДТП на улице Хачатуряна в Москве
15 0
13:16 | Automak
В Москве проходит Московский культурный форум 2017
52 0
09.02 12:16 | andrei-me
Житель Екатеринбурга увидел во дворе белочек
53 0
06.03 23:54 | Мария Боронникова
Стаи бродячих собак в городе Перми
560 0
19.11.2013 23:27 | Zhdanka
Выставка Имаджинариум проходит в "Artplay" в Москве