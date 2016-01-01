Два автомобиля столкнулись при въезде на парковку строительного магазина в районе 33 км МКАД
- Автор:
- AlTeg()
- Дата публикации:
- 15:34
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В районе 33 км. МКАД, в Проектируемом проезде № 6678 столкнулись два автомобиля. ДТП произошло при въезде на парковку строительного магазина "К-раута", столкнулись "Форд Фокус" и "Ауди". Автомобили получили незначительные повреждения, но осложнили движение на узкой дороге, ведущей на парковку двух магазинов. Автомобили разъезжались в один ряд. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД.
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