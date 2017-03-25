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В Кемерове протекат крыша жилого дома

Автор:
Highspirit
Дата публикации:
16:05
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В г. Кемерово по адресу: б-р Строителей, 26/1 на 25.03.2017 встречаем весну с потоками воды в квартире, стекающей с крыши. Ремонт крыши произведен летом 2016 года. В начале февраля 2017 неоднократно обращались в РЭУ №3 г. Кемерово с просьбой сбросить снег с крыши. Инженер РЭУ №3 ссылался на нехватку рабочей силы, в итоге снег не убран на 25.03.2017 и превратился в 20-ти сантиметровый слой льда. Топит зал и кухню, по стенам, по окнам и с потолочного отверстия из люстры бежит вода. Такая же ситуация у всех жителей 4-5 этажей данного дома. Просим обратить внимание на бездействие коммунальных служб и оказать помощь в срочной очистке крыши ото льда.

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