Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На Коровинском шоссе в Москве столкнулись 3 автомобиля

На Коровинском шоссе в Москве столкнулись 3 автомобиля

Автор:
Max_019
Дата публикации:
16:33
  • 108
  • 0

Днём 25 марта на севере столицы произошло ДТП. На Коровинском шоссе, у дома3, столкнулись 3 автомобиля: Форд Фокус, Шевроле Каптива и Киа Венга. Как пояснили очевидцы, автомобиль Шевроле двигался по Коровинскому шоссе в сторону области. На перекрёстке с Проектируемым проездом 6191 он стал совершать левый поворот. При этом он не уступил дорогу встречному автомобилю Форд. Форд протаранил Шевроле в бок, после чего последний опрокинулся на стоявший на светофоре автомобиль Киа. В результате ДТП пострадал один из водителей. От госпитализации он отказался. Сотрудники ДПС оформляют ДТП.

  • 108
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

24 2
14:26 | Artem_077
Выставка собак из приютов проходит сегодня в центре дизайна «Artplay» в центре Москвы
22 0
17:14 | Аноним
В депо Волгограда столкнулись два трамвая
237 0
24.03 09:43 | Max_019
На севере столицы автобус из-за гололедицы врезался в легковой автомобиль
224 1
08.02 15:00 | Max_019
В магазине на севере столицы произошёл пожар