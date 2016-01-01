На Коровинском шоссе в Москве столкнулись 3 автомобиля
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 16:33
-
- 108
Днём 25 марта на севере столицы произошло ДТП. На Коровинском шоссе, у дома3, столкнулись 3 автомобиля: Форд Фокус, Шевроле Каптива и Киа Венга. Как пояснили очевидцы, автомобиль Шевроле двигался по Коровинскому шоссе в сторону области. На перекрёстке с Проектируемым проездом 6191 он стал совершать левый поворот. При этом он не уступил дорогу встречному автомобилю Форд. Форд протаранил Шевроле в бок, после чего последний опрокинулся на стоявший на светофоре автомобиль Киа. В результате ДТП пострадал один из водителей. От госпитализации он отказался. Сотрудники ДПС оформляют ДТП.
- 108
Комментарии (0)